L’impatto in Italia della White Economy

Nel suo ultimo Rapporto, intitolato Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali, il Censis si sofferma sul ruolo giocato dalla White Economy in Italia, spiegando che si tratta di uno dei settori che occupano più persone e che, al contempo, si colloca anche tra quelli che generano più produttività per il Paese.

Nel dettaglio la White Economy comprende tutte quelle attività, pubbliche e private, finalizzate alla cura e al benessere delle persone.



Con il progressivo allungamento della vita media, spiega il Censis, continua a crescere la domanda di cure e di assistenza e, anche se negli anni della crisi economica è diminuito il numero delle persone che possono permettersi delle cure, il valore economico della White economy è superiore a quello di molti altri settori: 290 miliardi di euro, ovvero il 9,4% della produzione complessiva nazionale.



Anche in termini occupazionali la White Economy dà un forte contributo. Gli occupati diretti sono infatti 2,8 milioni, un numero che sale a 3,8 milioni se si calcola l'indotto, ben il 16,5% degli occupati totali in Italia. Oltretutto, spiega il Censis, ogni cento posti nuove unità di lavoro nella White Economy ne generano ulteriori 133 nel complesso dell'economia italiana.



Per quanto riguarda invece la produzione, dall'analisi si nota che il 42,2% del valore è attribuibile ai servizi sanitari, il 17,9% dalle attività, pubbliche, di gestione e regolazione nei settori della sanità, assistenza e previdenza. Altra quota consistente, pari al 17,7%, è legata all'industria del farmaco e delle attrezzature medicinali, mentre un latro 10,6% è attribuibile alla previdenza complementare e alle assicurazioni. Segue un 10,4% derivante dalle attività di personal care e un 1,1% legato all'istruzione universitaria.



Anche per quanto concerne la produttività per unità di lavoro la White Economy appare tra i settori più virtuosi, per ogni addetto genera infatti 60mila euro: più di quanto accade nel commercio, nelle costruzioni, nell'agricoltura o nella ristorazione.