L'impatto economico della fattura elettronica: risparmi per la P.a. e le imprese

L'utilizzo della fattura elettronica offre molti vantaggi. Oltre ad essere uno strumento più accurato, la fattura in formato elettronico consente, ad esempio, di ridurre i costi sostenuti per il materiale cartaceo e per lo spazio occupato per l'archiviazione. Tant'è che, secondo alcune stime, la completa digitalizzazione del Ciclo Ordine-Pagamento di tutte le imprese italiane consentirebbe un risparmio notevole.