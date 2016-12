L'impatto economico degli ecobonus: nuovi posti di lavoro e risparmi energetici

Nel 2014, infatti, i crediti d'imposta del 50% per le ristrutturazioni edilizie e del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – ovvero i cosiddetti ecobonus – hanno generato investimenti per 28,5 miliardi di euro e creato 425 mila posti di lavoro fra diretti ed indotto.



Una notizia positiva per il settore edilizio, che negli ultimi anni ha vissuto momenti difficilissimi: secondo Confartigianato, dal marzo 2008 al marzo 2015, il comparto ha perso oltre 460 mila posti di lavoro.



Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015 i lavori di recupero edilizio, incentivati con il bonus, sono stati pari a 132 miliardi di euro. A questi vanno sommati i 29 miliardi degli interventi con ecobonus, per caldaie, coinbentazioni termiche, infissi e pannelli solari. Gli ecobonus non hanno consentito soltanto la creazione di nuovi posti di lavoro, ma hanno avuto effetti positivi sull'ambiente e sul portafoglio di chi ne ha usufruito.



Infatti, la riqualificazione energetica di un edificio – pubblico o privato – permette una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, dei consumi (per l'Enea, l'energia usata nell'edilizia residenziale per riscaldare gli ambienti e per l'acqua calda è circa il 30% dei consumi energetici nazionali) e un conseguente abbassamento della bolletta energetica.