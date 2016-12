L’export traina l’industria farmaceutica italiana

Come anticipato, tra il 2010 e il 2014, le esportazioni italiane di farmaci e vaccini sono aumentate del 50,2% in valore, contro il +21% della Germania, il 3,5% della media di Francia, Regno Unito e Spagna, il 13,6% in più rispetto alla media Ue dei 15, il 25,5% in più della media Ue dei 13 e, infine, il 16,1% in più del totale dell'Unione europea dei 28.