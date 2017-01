L'export agroalimentare italiano cresce grazie a Expo

Sono alcune delle conclusioni dell'indagine Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del commercio estero a giugno, che conferma in questo senso la vitalità del settore agroalimentare italiano. In cifre, le esportazioni di prodotti alimentari Made in Italy hanno registrato un notevole balzo in avanti: un aumento del 29% che accomuna sia il mercato statunitense che quello cinese e del 9,7% nei paesi Ue.

Quali elementi favoriscono l'export agroalimentare? Sicuramente performance tanto esaltanti sono anche effetto della ripresa economica. Poi il tasso di cambio più favorevole e certamente, sottolinea Coldiretti, l'impulso positivo dell'Expo di Milano.

L'andamento delle esportazioni, infatti, con l'inizio di Expo, ha evidenziato già nel mese di maggio un aumento della domanda di prodotti alimentari italiani all'estero, dal +29,3% negli Stati Uniti al +57% in Cina, e ancora del 5% nell'Unione europea. In generale le esportazioni agroalimentari Made in Italy nei due primi mesi di Expo, quindi nei mesi di maggio e giugno, hanno fatto registrare un aumento del 7%.

Un risultato importante anche alla luce del crollo delle spedizioni verso la Russia a causa dell'embargo che ha colpito l'agroalimentare, per una flessione del valore delle esportazioni del 26,9% a giugno e del 36% a maggio.

Insomma, suggerisce la Coldiretti, il commercio estero dell'agroalimentare e il turismo sono i due settori che più stanno beneficiando dell'effetto Expo. Due settori che, a ben vedere, hanno un impatto positivo l'uno sull'altro. Perché stando ad una seconda analisi elaborata sempre da Coldiretti emerge che due stranieri su tre considerano la cultura e il cibo la principale motivazione del loro viaggio in Italia. Un primato da sfruttare al massimo delle potenzialità, considerata la nostra leadership nel turismo enogastronomico.