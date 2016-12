L'Europa promuove il piano Tsipras Nella notte l'ok del Parlamento greco

Il Parlamento greco dà il via libero al piano Tsipras - Nella notte è arrivato anche il via libera del Parlamento greco al piano di riforme proposto da Tsipras, che prevede, fra gli altri, tagli alle pensioni e aumenti dell'Iva, presenti nell'ipotesi di accordo bocciata dal referendum. "Abbiamo raggiunto la soglia limite, da questo momento in poi davanti a noi si estende un campo minato" ha detto il primo ministro, ammettendo di aver commesso degli errori durante i mesi di negoziazione e che le misure proposte sono "lontane" dagli impegni pre-elettorali.



"Per la prima volta abbiamo un impegno a rivedere il nostro debito. Questo accordo è migliore su diversi punti rispetto a quello che ci è stato presentato come un ultimatum", ha quindi aggiunto Tsipras.



Atene convince l'Unione Europea - Dopo la presentazione del piano Tsipras, dalla parte di Atene si sono schierati Francia, Italia, Malta, Cipro. Gli "amici" della Grecia le hanno fatto muro intorno, riconoscendo gli sforzi e i sacrifici che Tsipras è disposto a fare per restare in Europa, messi nero su bianco nel piano, che somiglia molto all'ultima offerta di Juncker. Persino il falco presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem è soddisfatto dopo aver letto gli impegni del governo "ribelle", pronto a tornare al rispetto delle regole in cambio di aiuti e di un alleggerimento del debito.



Berlino continua a frenare - Ma da Berlino arriva un silenzio assordante, che si spezza solo per frenare gli entusiasmi di chi prevedeva che un accordo all'Eurogruppo facesse venire meno la necessità del summit di domenica: "Il vertice di domenica sarà ancora necessario, anche se si dovesse arrivare a un accordo", ha chiuso il portavoce del governo tedesco.