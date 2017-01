L'effetto Cina sulla nostra economia

Prodotto lordo, petrolio, rame e ferro. Quattro parole per capire perché dobbiamo preoccuparci se la Cina rallenta mostrandosi in deciso affanno come nelle ultime settimane. Pechino, infatti, detiene una parte importante del Pil mondiale, oltre a essere un gigante affamato di rame e ferro. Tutti dati macroeconomici che non possono non influenzare l'economia mondiale.