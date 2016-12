L'economia sommersa in Italia vale 206 miliardi, l'Istat pensa a un conto satellite per contrastarla

Ipotesi "conto satellite" - Vista la dimensione di questa realtà, all'Istat si sta pensando a nuove strade per conoscere meglio il fenomeno e mettere a punto efficaci "politiche di contrasto". A tale obiettivo punta il progetto di un conto satellite. "L'istituto sta procedendo a esplorare la fattibilità di un conto satellite dell'economia illegale", ha infatti dichiarato il presidente Giorgio Alleva.



Si tratterebbe di una novità assoluta perché, come chiarisce il direttore centrale della contabilità nazionale Gian Paolo Oneto, "oggi non esiste in letteratura né in altri Paesi, se non a livello molto sperimentale. Dobbiamo però capire se si può fare".



Lo scopo sarebbe quello, continua, di "cercare di capire meglio come funziona l'economia illegale, la produzione, come si trasferisce sul consumo, la relazione tra le imprese, se ci sono investimenti". Si tratta, sottolinea Oneto, "di una scommessa, di un'impresa complicata, e per ora si sta ragionando soltanto sull'ipotesi di arrivare a uno schema".