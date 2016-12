L'Artigiano in fiera prende il volo: da Milano a Pechino via Internet

16:11 - L'Artigiano in fiera porta in Cina la qualità del made in Italy. Il prodotto fatto a mano che caratterizza la vetrina pre-natalizia diventata un appuntamento fisso a Milano sbarcherà presto anche nel Paese asiatico. Tutto in seguito a un accordo strategico tra Ge.Fi. (Gestione Fiere Spa) e la cinese IZP Technologies Group, concluso con lo scopo di promuovere il nostro "handmade" all'estero.

E' il primo passo della società di servizi che da tempo porta a Milano la più grande rassegna di settore a livello mondiale per dare il via a un processo di internazionalizzazione di migliaia di microimprese.



Ge.Fi. ha già creato online il corrispettivo dell'Artigiano in fiera, tradotto con Artimondo in linguaggio Web, e proprio sulla Rete comincerà l'approdo cinese del progetto "Italian Handmade", come stabilito nella partnership siglata a Milano l'11 febbraio dal presidente Ge.Fi. Antonio Intiglietta e dal ceo di IZP Luo Feng.



Un portale per cominciare - Si comincia infatti con lo sviluppo, da parte delle due aziende, di un progetto comune sul portale Haixuan, promosso dal gruppo di Pechino per facilitare il commercio di brand internazionali. Sul portale ci sarà in particolare un canale dedicato, denominato "Artimondo Italian Life Style by Artigiano in Fiera".



Tutto sarà pronto dal primo maggio, quando sulla piattaforma asiatica saranno disponibili prodotti realizzati da artigiani italiani: dall'abbigliamento all'enogastronomia, dai gioielli all'arredamento, dall'oggettistica alla salute e bellezza. A firmare le proposte sono professionisti che Ge.Fi. ha selezionato nei suoi 20 anni di attività tra fiere e e-commerce di qualità.



Dall'altra parte c'è IZP, azienda hi-tech che propone una strategia di marketing big data. Il gruppo, fondato dal ceo Luo Feng, è la principale data anlysis agency in Cina, dal momento che svolge ricerche di mercato sull'85% degli utenti online.



Artigiani... nel mondo - "L'accordo con IZP rappresenta il primo tassello di un più ampio progetto teso a favorire l'internazionalizzazione delle microimprese attive nell'Artigiano in fiera - dice il presidente Intiglietta -. L'obiettivo è dare continuità a questo fenomeno sociale e culturale offrendo ai suoi protagonisti una vetrina internazionale con Artimondo. Grazie al nostro nuovo partner, tra qualche mese i nostri espositori potranno raggiungere il mercato cinese con la bellezza e l'originalità di prodotti già apprezzati in Italia e in Europa".