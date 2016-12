L’agroalimentare trainerà l’export italiano

L'agroalimentare è uno dei settori chiave del Made in Italy, e proprio su questo le imprese esportatrici italiane devono puntare per dare il giusto sostegno alla crescita dell'export del nostro Paese.

In particolare, secondo le stime, le esportazioni aumenteranno nell'anno in corso del 3,9%, il doppio rispetto al 2014, per crescere ulteriormente tra il 2016 e il 2018 fino a mettere a segno un +5%. Buoni risultati che però si manterranno ancora al di sotto dei livelli pre-crisi: tra il 2000 e il 2007 la crescita media annua era infatti del 7,3%.