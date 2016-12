Juncker rifiuta incontro a Tsipras

Il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker ha respinto la richiesta di un incontro avanzata da Alexis Tsipras. Lo scrive il Financial Times online. Il premier greco, parlando in Parlamento, aveva affossato definitivamente il tentativo di compromesso messo sul tavolo da Juncker. "No comment": per ora è questa la posizione ufficiale di Bruxelles mentre l'accordo con Atene si fa sempre più lontano.