Juncker: non ci sarà un default Grecia

"La Grecia ha ancora un lungo cammino davanti. Non abbiamo ancora chiarezza sui concreti progetti di riforma, ma va nella giusta direzione. Ciò che posso dire ora è che in Grecia non ci sarà default". Lo ha sottolineato ancora una volta il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. "Atene - ha poi aggiunto - è e resta parte integrale dell'Eurozona".