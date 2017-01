Juncker: "La ripresa non è strutturale" "La Grecia ha bisogno degli aiuti Ue"

15:29 - "La ripresa è in cammino" nella Ue e nell'eurozona "le previsioni dicono che le cose migliorano", ma dipende "da condizioni congiunturali, mentre vorremmo fosse strutturale". Lo ha affermato il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, aggiungendo: "Dobbiamo sfruttare la calma per fare le riforme strutturali necessarie e che non avanzano al ritmo desiderato".

"La Grecia ha bisogno di aiuti dalla Ue" - Parlando della Grecia, Juncker ha riconosciuto che "c'è una crisi umanitaria che ha bisogno di un aiuto che venga dal budget europeo". Sono stati messi a disposizione 2 miliardi di euro dei fondi strutturali, riducendo il tasso di cofinanziamento al 5% e, ha aggiunto, "vorrei che le autorità greche li investissero in settori propizi alla crescita, per risolvere il massiccio problema della disoccupazione giovanile e per aiutare le pmi". "Spero che il denaro venga usato nel miglior modo possibile", ha sottolineato.



L'Eurogruppo attende la lista delle riforme di Atene - Intanto il mini-summit europeo sulla Grecia si è concluso con l'invito al Paese ellenico di presentare nei prossimi giorni una lista completa di riforme. L'Eurogruppo aspetta che il governo di Atene fornisca alle istituzioni (ex Troika) la lista delle riforme attuabili, e poi è pronto a riunirsi. "Bisogna ora vedere se e quando la presentano", hanno detto fonti dell'Eurogruppo.



Renzi: "Riunione positiva ma nessun nuovo accordo" - "L'accordo sulla Grecia è stato fatto a febbraio nelle sedi istituzionali. Giovedì sera c'è stata una riunione, positiva: è sempre importante discutere, ma non c'è stato nessun accordo. Quello è stato fatto in sede Ecofin ed Eurogruppo". Lo ha detto il premier Matteo Renzi al termine del vertice europeo auspicando che per Atene "si trovi una soluzione nel rispetto delle regole Ue".



Merkel: "Aiuti solo dopo completamento revisione" - La cancelliera tedesca Angela Merkel, invece, ha ribadito che "qualunque esborso di aiuti o trasferimento dei profitti Bce sarà possibile solo dopo il completamento della quinta valutazione del programma di aggiustamento che deve essere approvato dall'Eurogruppo". Il governo greco, ha spiegato, "ha l'opportunità di scegliere le riforme e sostituirle con altre, ma devono avere lo stesso effetto e devono essere valutate dalle istituzioni e poi approvate dall'Eurogruppo".



Tsipras: "Non c'è problema di liquidità" - "Non c'è un problema di liquidità a breve termine per la Grecia" e "tutto è ok anche nel settore bancario". Lo ha assicurato il premier greco Alexis Tsipras, aggiungendo che verranno onorati gli impegni con i creditori e invitando i cittadini greci ad "avere fiducia nel governo greco".



"Due miliardi di fondi Ue per crisi umanitaria" - "In Grecia - ha proseguito - c'è una crisi umanitaria" e "lo stesso presidente della Commissione Ue Juncker ha dato ordine di liberare 2 miliardi di fondi Ue per il 2015 per affrontare questa crisi".



"No quinta review o scadenze per lista riforme" - "Può sembrare strano ma noi e i nostri partner europei abbiamo la stessa comprensione dell'accordo dell'Eurogruppo del 20 febbraio", ha detto Tsipras affermando che "non ci sarà una quinta review" dell'ex Troika "né ulteriori misure di austerità" e "neanche scadenze per l'invio della lista delle riforme".