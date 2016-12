Juncker: l'Italia può utilizzare altra flessibilità disponibile

"L'Italia potrà sicuramente utilizzare il massimo di flessibilità che possiamo offrire". Lo ha detto il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker rispondendo ad una domanda sulle richieste italiane di sforamento di bilancio per emergenze come quella migratoria. "La mia Commissione - ha ricordato - ha introdotto meccanismi nel patto di stabilità che l'Italia ha già utilizzato in parte, e potrà sicuramente utilizzare il massimo".