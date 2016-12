Juncker: "LʼItalia non smette mai di attaccare la Ue a torto"

Juncker: "Restiamo vigili con l'Italia"- La Commissione europea ha riformato il Patto stesso introducendo "elementi di flessibilità di cui ha beneficiato", insieme ad altri paesi, tanto che nel 2016 "ha potuto spendere 19 miliardi in più" di quanto avrebbe potuto in assenza di quella riforma. Se l'Italia nega che io ho introdotto la flessibilità me ne frego".



"La saggezza vuole”, ha osservato Juncker, “che prendiamo in conto i costi dei terremoti e dei rifugiati. Ma questi costi cumulati equivalgono allo 0,1 per cento del Pil. L'Italia ci aveva promesso di arrivare a un deficit dell'1,7% nel 2017. Ora ci propone il 2,4%, in ragione dei costi del terremoto e dei rifugiati, quando questo costo è limitato allo 0,1 per cento del Pil. Siamo in contatto stretto con il governo italiano, così come con gli altri governi europei, e restiamo vigilanti", ha aggiunto il presidente della Commissione.



Moscovici: "Comprendiamo, ma le regole devono essere rispettate da tutti" - "Resta ancora del lavoro da fare per avvicinare completamente punti di vista, cifre e misure", e per questo il commissario agli affari economici Pierre Moscovici vedrà oggi in bilaterale il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan per la "quindicesima o sedicesima volta nel 2016".



La Commissione europea è "estremamente comprensiva" con l'Italia per le sue esigenze straordinarie di bilancio sull'accoglienza dei profughi e sull'emergenza terremoti, ma non voglio accettare la minima insinuazione sul nostro spirito collaborativo sulla sicurezza dell'Italia, o sul fatto di essergli accanto quando accoglie rifugiat. Penso che le accuse, le piccole frasi, non abbiano senso, non servano a nulla e non riflettono il clima che c'è" tra la Commissione e l'Italia. "Ci sono delle regole che devono essere rispettate da tutti", ha concluso Moscovici, "ma l'Ue ha sempre mostrato la sua capacità di interpretarle con intelligenza".



Portavoce Ue: "Sulle cifre Juncker ha improvvisato" - Un portavoce della Commissione europea ha fatto sapere che la parte del discorso in cui Jean Claude Juncker ha quantificato le cifre delle spese aggiuntive italiane per migranti e terremoto era "improvvisata". Il portavoce ha aggiunto che il presidente della Commissione "si è successivamente corretto sulle cifre" e che "i contatti col governo italiano sono in corso".