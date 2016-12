Juncker: "Grexit sarebbe devastante" Tsipras: "Accordo sostenibile o niente"

Tsipras: "Accordo sostenibile o niente" - "Se arriviamo ad un accordo sostenibile, anche alla luce di un compromesso difficile, noi ne sopporteremo il peso" perché "il nostro obiettivo è uscire dalla crisi e dal memorandum di servitù". Così il premier greco Alexis Tsipras in una nota. "Ma se l'Europa vuole ancora divisioni e il proseguimento della servitù, noi rifiuteremo", ha aggiunto.



Varoufakis: "No Grexit, nemmeno la Merkel lo pensa" - Invece il ministro delle Finanze ellenico Yanis Varoufakis, intervistato dalla Bbc, ha detto: "Il confronto tra la Grecia e i creditori non si concluderà con l'uscita di Atene dall'euro". "Credo che nessun politico ragionevole voglia intraprendere quella strada e penso che Angela Merkel non abbia nemmeno iniziato a contemplare una uscita della Grecia", ha aggiunto.



"Taglio pensioni? Richiesta sciocca" - Come in una partita di poker, Varoufakis "spera" che il Fmi e i paesi dell'Eurozona stiano "bleffando" e quindi ha spiegato all'emittente britannica che Atene "non ha ancora firmato un accordo perché si tratta di un'altra versione delle fallite proposte del passato". Sul taglio delle pensioni, chiesto dai creditori, Varoufakis ha affermato che "è il genere di richiesta che si fa quando non si vuole raggiungere un accordo" e la liquida come "sciocca". Nel contesto dell'Unione Europea ciò che conta, ha sottolineato il ministro, "è lavorare verso una soluzione ragionevole che porti benefici reciproci".



"Grexit costerebbe almeno 1.000 miliardi di euro" - In una intervista al sito greco Real News, Varoufakis ha poi sottolineato che "il costo di una eventuale uscita della Grecia dall'euro "sarebbe almeno di 1.000 miliardi di euro" per l'Europa.



Squinzi: "L'uscita dall'euro della Grecia sarebbe una catastrofe" - Anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha ribadito che "l'uscita della Grecia dall'Eurozona sarebbe una catastrofe". "Mi auguro veramente che non avvenga", ha aggiunto definendo la possibile fuoriuscita della Grecia come una "bruttissima botta che potrebbe portare traballamenti nella compagine dell'euro".