JPMorgan:panico se Atene fuori euro

"Se la Grecia uscisse dall'euro ci sarebbe paura e panico ma l'Europa starebbe meglio". Lo afferma, come riporta l'agenzia Bloomberg, l'amministratore delegato di JPMorgan Jamie Dimon. "Atene potrebbe fare default o tornare alla sua moneta. In tutti e due i casi sarebbe un male per i greci", aggiunge Dimon.