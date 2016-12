Jobs act, salgono i contratti stabili Ministero: "Ad aprile +48mila fissi"

Il dato diffuso dal Ministero del Lavoro è in linea con quello registrato ad aprile 2014 (+203mila), ma con un saldo migliore per i contratti a tempo indeterminato (+48mila a fronte di -6mila).



Aprile 2015 rappresenta il primo mese completo nel quale i nuovi assunti sono soggetti alle nuove regole sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L'andamento dei contratti a tempo indeterminato tiene conto sia degli sgravi contributivi previsti per le aziende che assumono con questa tipologia per tutto il 2015 sia dell'entrata in vigore dal 7 marzo del decreto attuativo del Jobs act sul contratto a tutele crescenti.



+52% di assunzioni a tempo indeterminato rispetto a un anno fa - Le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato aumentano del 52% rispetto a quelle fatte ad aprile 2014 e rappresentano il 22,7% delle assunzioni del mese (erano il 15,7% ad aprile 2014). Le cessazioni di contratti a tempo indeterminato ad aprile 2015 sono il 22,5% del totale (il 23,1% ad aprile 2014). Rispetto ad aprile 2014 rimangono sostanzialmente stabili i nuovi contratti a tempo determinato (475.273 contro 476.053) mentre diminuiscono le attivazioni di contratti di apprendistato (18.443 contro 24.335 con un -24,2%) e quelle delle collaborazioni (38.632 contro 47.946 con un -19,4%).



Nel mese le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato sono state 35.883 contro le 19.144 dello stesso periodo del 2014 (+87%). I dati non tengono conto del lavoro domestico e del lavoro pubblico né del lavoro in somministrazione.