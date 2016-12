Jobs Act, il giorno del giudizio

Per un arabesco proprio mentre Maurizio Landini si affannava nel D-Day contro il Jobs Act (comprensivo di referendum abrogativo), ecco che la legge delega sulla riforma del lavoro veniva approvata in cdm, compresi gli 8 decreti attuativi che cancellano definitivamente l'Art.18 Statuto Lavoratori. Oggi si sa che tra decontribuzioni alle aziende e i mitici fattori esogeni, teoricamente il mercato del lavoro si sta muovendo; ma si sa anche che secondo l'Istat in Italia ancora a 3 milioni e 100 mila disoccupati, che le forme di lavoro che sono aumentate sono quelle a termine, che i sindacati impazziscono, mentre Renzi un po' gode e Poletti sbaglia i dati.