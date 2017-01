Jobs Act, i sindacati non trovano l'accordo sulla mobilitazione

16:25 - Concluso il vertice tra Cgil, Cisl e Uil sulla riforma del lavoro, a Roma. Al momento tra i sindacati non è stato trovato l'accordo per una mobilitazione sul tema. Le sigle hanno infatti deciso di "proseguire il confronto per l'elaborazione della piattaforma unitaria". Susanna Camusso ha tenuto a precisare l'utilità dell'incontro: "E' stato molto costruttivo - ha affermato -. La Cgil spera ancora di trovare un'intesa sul Jobs Act".

Quella di oggi tra Cgil, Cisl e Uil "è stata una discussione più di valutazioni e proposte che di mobilitazioni", sottolinea Susanna Camusso, dopo tre ore di confronto tra i sindacati confederali su Jobs Act e articolo 18. Sul fronte della mobilitazione, spiega, "ognuno ha deciso le sue forme e le manteniamo": è così confermata la manifestazione della Cgil a Roma il 25 ottobre. "Continueremo a discutere anche nell'attesa di capire cosa vuol fare il governo".



La leader della Cgil dice inoltre di essere "ottimista" sull'esito del confronto tra sindacati per una posizione unitaria su Jobs Act e articolo 18. Oggi "c'è stata una buona discussione, molto utile e molto interessante". Mentre, sottolinea, "non c'è una notizia di divisioni, c'è invece un lavoro che stiamo facendo insieme". L'attesa dei sindacati è imposta anche "dall'incertezza su quali saranno le scelte del governo".