Jobs Act, a giugno nuova agenzia: via indennità se rifiuti un lavoro

La nuova agenzia per il lavoro prevista dal Jobs Act eserciterà controlli sui sussidi di disoccupazione e su chi rifiuta un nuovo lavoro. A spiegare come funzionerà l'Anpal, attiva da giugno, è il presidente dell'agenzia Maurizio Del Conte. "Potremo verificare in tempo reale se chi non si presenta al corso di formazione o non accetta un lavoro prende un'indennità - spiega -. Avvertiremo l'Inps, che dovrebbe togliere almeno una parte dell'aiuto".