Iva, evasi 231 miliardi in 4 anni

14:08 - Nel periodo 2007-2010 in Italia sono stati evasi 231 miliardi di euro di Iva: il dato emerge dall'analisi dell'Agenzia delle entrate sul tax gap, cioè dell'evasione legata all'imposta sul valore aggiunto. Il gap nella base imponibile ammonta per il 77% al consumo finale delle famiglie e per il 23% ai consumi delle imprese. Nel sud (isole comprese) il gap vale circa 83 miliardi, seguono Nord Ovest (27% del totale) Nord-Est (21%) e Centro (17%).