Italiaonline conferma i 400 esuberi: piano approvato dal Cda

Il Cda di Italiaonline conferma i 400 esuberi: è stato infatti approvato il piano industriale 2018-2020 che prevede i licenziamenti in vista del "progressivo inserimento di 100 nuove posizioni professionali di alta specializzazione digitale non presenti in azienda": si tratta di laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica e Fisica. L'azienda prevede così "un risparmio complessivo di 50 milioni" nel triennio.