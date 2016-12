23 febbraio 2015 Italia-Svizzera, addio segreto bancario Renzi: "Così ritornano miliardi di euro" I due Paesi potranno scambiarsi informazioni finanziarie sui contribuenti. Giovedì il ministro Padoan firmerà un accordo analogo con il Liechtenstein Tweet google 0 Invia ad un amico

18:04 - C'è l'accordo tra Italia e Svizzera in materia fiscale. Lo hanno firmato il ministro Pier Carlo Padoan e il consigliere federale Eveline Widmer-Schlumpf. Si pongono così le condizioni per la fine del segreto bancario tra i due Paesi: la Svizzera può uscire dalla black list fiscale-finanziaria. Grazie all'intesa i due Paesi potranno scambiarsi le informazioni finanziarie sui contribuenti, in seguito a una richiesta dell'Agenzia delle entrate.

L'accordo, grazie a un costante scambio di informazioni, permetterà alle autorità italiane di individuare potenziali evasori che detengono patrimoni in territorio svizzero e, secondo il Mef, sarà quindi di stimolo al rientro con lavoluntary disclosure.



Padoan: "Accordo ci è costato un euro, ne ricaveremo di più" - "In un'ottica di lungo termine l'accordo con la Svizzera porterà grandi benefici per le finanze pubbliche". E' il primo commento di Padoan che poi ha aggiunto: "A bilancio questo accordo è costato un euro ma azzardo una previsione, il ricavo sarà più di un euro. Mi fermo qui, non vado oltre".



Quella siglata con la Svizzera non è l'unica intesa sul Fisco nell'agenda del governo. Il ministro dell'Economia ha infatti annunciato che giovedì sarà siglato l'accordo con il Liechtenstein.



Renzi: "Miliardi di euro che ritornano allo Stato" - "Oggi è stato siglato l'accordo con la Svizzera sul segreto bancario: miliardi di euro che ritornano allo Stato #lavoltabuona #comepromesso". Così Matteo Renzi su Twitter commenta la firma dell'intesa tra Italia e Svizzera.