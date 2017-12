Istat, la vita nelle grandi città costa: 500 euro di più al mese rispetto ai piccoli centri

Vivere nelle grandi città costa caro. Lo conferma l'Annuario dell'Istat , secondo cui le famiglie residenti nei centri urbani maggiori "spendono in media 2.899,21 euro" al mese, cioè "491 euro in più" di chi vive nei comuni fino a 50mila abitanti (2.407,82 euro). Nonostante ciò gli italiani hanno riaperto i cordoni della borsa: le spese per servizi ricettivi e di ristorazione sono tornate ai livelli pre-crisi, da 122,39 a 128,25 euro (+4,8%).

Si recupera così il terreno perso negli ultimi cinque anni, riagganciando i valori del 2011. La discesa della spesa, ricorda infatti l'Istat, era iniziata nel 2012.



"Sale soddisfazione ma famiglie numerose in difficoltà" - "Nel 2016, il quadro della soddisfazione generale della popolazione di 14 anni e più mostra segnali di miglioramento rispetto al 2015: su un punteggio da 0 a 10, le persone danno in media un voto pari a 7", ricorda l'Istat. Guardando alla situazione economica, "continua a diminuire la quota di famiglie che la giudicano in peggioramento rispetto all'anno precedente". Nell'Annuario ci sono anche i dati sulla povertà, già diffusi in estate: "Nel 2016, le famiglie in condizione di povertà assoluta sono 1,6 milioni, per un totale di 4,7 milioni di individui poveri (il 7,9% dell'intera popolazione). Le famiglie che vedono peggiorare le loro condizioni rispetto all'anno precedente sono quelle numerose, soprattutto coppie con 3 o più figli minori (da 18,3% del 2015 a 26,8% del 2016). L'incidenza di povertà assoluta è più elevata fra i minori (12,5%) e raggiunge il suo minimo fra le persone di 65 anni e più (3,8%)".



Di certo non hanno aiutato gli andamenti registrati per le buste paga. L'Istat conferma come le retribuzioni orarie contrattuali lo scorso anno siano cresciute solo dello 0,6%, "un nuovo minimo storico".