5 luglio 2017 12:32 Istat: segnali economici restano positivi, ma in rallentamento In aumento i giovani inattivi o in cerca di lavoro, lʼoccupazione è prevista in crescita nei prossimi mesi. Padoan: "Lʼeconomia italiana migliora oltre la media"

"In Italia gli indicatori recenti manifestano una tendenza di fondo positiva, seppure in presenza di una pausa nella crescita nel settore manifatturiero, negli investimenti e nell'occupazione". Lo riferisce l'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, sottolineando che "proseguono sia la crescita dei consumi sia quella della propensione al risparmio" e che "si mantiene positivo l'indicatore anticipatore" per i prossimi mesi.

Il mercato del lavoro in pausa dopo la crescita degli ultimi mesi, aumentano le persone in cerca di occupazione nella fascia 25-34 anni e il numero degli inattivi tra i giovanissimi sale. Sono questi i dati più rilevanti emersi dall'indagine dell'Istat che, nella sua nota mensile, si concentra sul mondo del lavoro, che nel trimestre marzo-maggio 2017 ha registrato un aumento dell'occupazione dello 0,3% rispetto al trimestre precedente.



"A giugno - si legge nella nota diffusa dall'Istat - le attese sull'occupazione per i prossimi mesi si mantengono nel complesso positive, a eccezione di quelle delle imprese delle costruzioni". L'Istituto riconosce come a maggio il mercato del lavoro abbia segnato "una pausa dopo i miglioramenti registrati nei mesi precedenti". In particolare, fa notare, "l'aumento delle persone in cerca di occupazione ha riguardato gli uomini ed è risultato più elevato nella classe 25-34 anni (+28 mila unità), dove è aumentato anche il numero degli inattivi (+15 mila), e nella classe 15-24 (+25 mila unità)".