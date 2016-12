Istat: sale il potere di acquisto delle famiglie, crescita più forte dal 2007

Guardando ai primi sei mesi del 2015, la capacità di spesa delle famiglie è salita dello 0,8%, mentre il reddito nominale è cresciuto dello 0,9%. Scende invece, anche se lievemente, il tasso di investimento delle famiglie (-0,1 punti percentuali sul trimestre e -0,2 in termini tendenziali). A riguardo l'Istituto di statistica ricorda come gli investimenti delle famiglie consumatrici coincidano praticamente con l'acquisto di abitazioni.



Passando alle aziende, o meglio alle società non finanziarie, la quota di profitto nel secondo trimestre risulta pari al 39,9%, in leggero rialzo congiunturale (+0,1 punti sul trimestre), ma in discesa su base annua (sempre di un decimo di punto). A parte i piccoli movimenti la quota resta poco sopra i minimi storici.



Crescita potere acquisto più forte dal 2007 - L'Istat sottolinea che il potere d'acquisto delle famiglie torna a crescere come non accadeva dal 2007. Nel secondo trimestre infatti il reddito reale è salito dell'1,1%, per trovare un valore più alto bisogna tornare indietro di otto anni, prima dell'esplosione della crisi. Occorre però ricordare come nell'ultimo periodo un ruolo importante è giocato dall'inflazione, che attestandosi su bassi livelli da respiro al potere d'acquisto.



In calo rapporto deficit/Pil - L'Istat rileva poi che il rapporto deficit/Pil nel secondo trimestre è risultato pari allo 0,9%, inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2014. E' il dato più basso da otto anni. Secondo l'istituto di statistica, inoltre, anche l'indebitamento netto è in calo nei primi sei mesi del 2015, attestandosi al 3,2% del Prodotto interno lordo (nel 2014 era pari al 3,5%).



Pressione fisco si ferma al 43,2% - La pressione fiscale nel secondo trimestre si è attestata al 43,2%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per il complesso dei primi sei mesi si segnala un valore pari al 41,1%, lo stesso registrato anche per la prima parte dello scorso anno.