Istat: "Rischi di rallentamento sulla crescita del Pil"

"I segnali positivi - spiega l'Istat - sono associati al miglioramento della produzione industriale, al consolidamento dell'occupazione permanente, alla riduzione della disoccupazione e alla crescita del potere di acquisto delle famiglie".



Nei primi mesi dell'anno, però, "la dinamica dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane si mantiene altalenante. In aprile si è registrato un sensibile miglioramento della fiducia nei servizi di mercato e nelle costruzioni cui si è accompagnato un aumento moderato nella manifattura; per contro il commercio al dettaglio ha segnato un ulteriore peggioramento dopo la flessione in marzo". E "a febbraio l'indicatore composito anticipatore dell'economia italiana ha segnato una battuta d'arresto, suggerendo un rallentamento nel ritmo di crescita dell'attività economica nel breve termine".





Confcommercio: consumi in calo a marzo - Torna di nuovo in calo l'indicatore dei Consumi di Confcommercio (Icc) a marzo, dopo lo sprint di febbraio (rivisto a +0,7 dal +0,3%). L'indicatore registra un calo dello 0,4% rispetto a febbraio e un incremento dell'1,5% tendenziale. Una dinamica che conferma "l'assenza di slancio della ripresa".



La diminuzione deriva da una flessione dello 0,5% della domanda di beni e da un modesto calo (-0,1%) della componente relativa ai servizi. Relativamente alle singole macro-funzioni di spesa, si registra un aumento di modesta entita' (+0,1%) solo per i beni e i servizi ricreativi, i beni e i servizi per le comunicazioni, i beni e i servizi per la cura della persona. Una variazione pari a zero si e' riscontrata per la spesa per l'abbigliamento e le calzature, dopo la ripresa registrata nel mese precedente. Una diminuzione di un certo rilievo ha interessato la spesa per i beni e servizi per la mobilita' (-2,2%), dato che segue il recupero delle vendite di autovetture e moto a privati rilevato a febbraio. (ANSA).