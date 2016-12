Istat: "Ripresa economica rallenta"

"La ripresa economica prosegue, ma con intensità più contenuta rispetto al primo trimestre del 2015". Lo rende noto l'Istat. L'indice composito anticipatore dell'economia "ha evidenziato in aprile una decelerazione, proseguendo la tendenza in atto da febbraio". Quanto all'occupazione secondo l'istituto di statistica "non si è ancora verificata una ripresa stabile, ma si prefigurano andamenti più favorevoli nei prossimi mesi".