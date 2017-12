Istat ribassa stime Pil, terzo trimestre +0,4%, annuo +1,7%

La variazione acquisita del Pil, quella che si registrerebbe in caso di crescita congiunturale nulla negli ultimi tre mesi dell'anno, per il 2017 è pari all'1,4%. L'Istat rivede al ribasso la stima diffusa a metà novembre, che indicava un aumento dell'1,5%. La previsione del governo, contenuta nella nota di aggiornamento al Def, prevede per l'anno in corso un rialzo dell'1,5%. Occorre precisare che i dati di oggi dell'Istat sono corretti per gli effetti di calendario, mentre la stima del Governo è su dati grezzi.



Alla crescita dello 0,4% del Pil del terzo trimestre hanno contribuito per 0,7 punti la domanda interna, di cui 0,5 dagli investimenti fissi lordi e 0,2 dai consumi delle famiglie. Positivo per 0,2 punti anche il contributo della domanda estera netta. Il decumulo di scorte ha invece sottratto 0,5 punti alla crescita.