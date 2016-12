Istat: retribuzioni in crescita

Le retribuzioni contrattuali orarie aumentano dello 0,1% a ottobre 2015 rispetto al mese precedente e dell'1,2% nei confronti di ottobre 2014. L'Istat spiega come la crescita tendenziale sia dell'1,7% per i dipendenti del settore privato e nulla per il pubblico impiego. Nei primi dieci mesi la retribuzione media è cresciuta dell'1,1%.