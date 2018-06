Istat: produzione nelle costruzioni -1,2% a marzo, su anno -4,7%

A marzo la produzione nelle costruzioni diminuisce dell'1,2% rispetto al mese precedente. Lo rileva l'Istat, sottolineando che il primo trimestre 2018 si chiude con una flessione congiunturale dell'1%. Su base annua si registra una flessione del 4,7% per l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 di marzo 2017), mentre si osserva una contrazione dell'8% per l'indice grezzo.