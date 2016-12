Istat: pressione fiscale ferma al 38,7% E il deficit scende ai minimi dal 2007

Il tasso di disoccupazione giovanile cala al 41,5% a maggio. Lo comunica l'Istat mettendo in evidenza una diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di Statistica, ci sono 20mila ragazzi in meno in cerca di lavoro. Anche per le donne il tasso di...