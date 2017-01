Istat: per il terzo anno di fila frena l'inflazione, toccato minimo dal 1959

Inflazione, terzo anno consecutivo in frenata - Nelle stime l'Istituto di statistica rileva che l'inflazione rallenta ancora: in media d'anno nel 2015 frena, per la terza volta consecutiva, portandosi al +0,1% dal +0,2% del 2014. Il tasso a dicembre è rimasto fermo, su base annua, allo 0,1% (lo stesso valore di novembre).



Il 2015 segnato dal crollo dei prezzi dei carburanti - Il 2015 sul fronte prezzi è stato segnato dalla caduta dei listini relativi ai carburanti. L'Istat sottolinea infatti per i beni energetici non regolamentati una diminuzione nel 2015 pari a -10,3%. Una flessione molto più forte di quella registrata nel 2014 (-2,1%).



Inflazione, Eurostat: a dicembre in Ue-19 stabile a 0,2% - Per quanto riguarda l'Eurozona, il tasso d'inflazione a dicembre è stabile a 0,2%, rispetto al mese di novembre. E' la stima flash di Eurostat. Analizzando le componenti principali che determinano il tasso inflazione nella zona euro, cibo, alcol e tabacco dovrebbero conoscere il tasso annuale più elevato a dicembre (1,2% a confronto dell'1,5% di novembre). Seguono i servizi (1,1% contro l'1,2% di novembre), i beni industriali non energetici (0,5%, stabile rispetto a novembre) e l'energia (-5,9% , rispetto a -7,3% a novembre).