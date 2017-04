Istat: nel 2016 il potere d'acquisto delle famiglie +1,6%| Maggior rialzo dal 2001

"Propensione risparmio in rialzo" - La propensione al risparmio delle famiglie nel 2016 ha fatto un passo in avanti, salendo di 0,2 punti percentuali rispetto al 2015: dall'8,4% all'8,6%. Secondo l'Istat, tuttavia l'ultimo trimestre dell'anno segna un deciso calo congiunturale (un punto percentuale in meno).



Ancora su spesa famiglie, +1,3% nel 2016 - La spesa per consumi finali delle famiglie nel 2016 è salita ancora, per il terzo anno consecutivo, registrando un rialzo dell'1,3%. Rispetto al 2015 c'è un lieve rallentamento (era cresciuta dell'1,5%), ma anche l'ultimo trimestre del 2016 vede la freccia puntare verso l'alto, con un incremento congiunturale dello 0,5%.



Cala il deficit/Pil - Il deficit dei conti pubblici italiani è stato pari nel 2016 al 2,4% del Pil, in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2015. Lo riferisce l'Istat, confermando la stima diffusa il 1 marzo. Nel quarto trimestre dello scorso anno l'indebitamento netto in rapporto al Pil è stato del 2,3%, stabile rispetto allo stesso trimestre del 2015.