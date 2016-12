Istat: "Nel 2015 la spesa per le pensioni è aumentata di 4 miliardi"

La spesa pubblica per le pensioni di tipo previdenziale nel 2015 è stata pari a 261,470 miliardi di euro, in aumento di 4,126 miliardi (+1,6%). E' quanto emerge dalle tavole pubblicate dall' Istat . Sul dato pesano gli arretrati (2,2 miliardi) per le pensioni erogate a partire dal 2012, pagati dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul blocco delle indicizzazioni .

Per quanto riguarda le pensioni di reversibilità, gli assegni ai superstiti, nel 2015 supera i 43 miliardi, passando precisamente da 42,674 a 43,006 miliardi di euro. Il rialzo è stato quindi pari a 332 milioni (+0,8%) sui conti della protezione sociale in Italia.



Il resto delle uscite previdenziali della P.a. si è diviso tra i 208,890 miliardi del capitolo vecchiaia (inclusa l'anzianità), i 5,742 miliardi della voce relativa all'invalidità su lavoro e i 1,632 miliardi dei prepensionamenti.



Da questo totale restano fuori le prestazioni assistenziali, che seppure in alcuni casi compaiono sotto l'etichetta di "pensioni" fanno invece parte di un altro capitolo, quello dell'assistenza.



L'Istat comunque fornisce dati spacchettati anche per le voci riferite alle pensioni di guerra (604 milioni nel 2015), le prestazioni agli invalidi civili (15,949 miliardi) quelle ai non udenti (188 milioni) ai non vedenti (1,139 miliardi), nonché le pensioni e gli assegni sociali (4,752 miliardi).