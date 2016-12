Istat: minori poveri oltre un milione, raddoppiati in quattro anni

In Italia i "minori in povertà assoluta" sono "un milione e 131mila" secondo i dati 2015, cioè "quasi l'11% di quelli residenti nel nostro Paese". Il numero è doppio rispetto a quello del 2011 (523mila, il 5% del totale), triplo rispetto al 2008 (375mila, il 3,7%). Lo dicono gli ultimi numeri Istat, secondo quanto riferito dai vertici dell'Istituto di statistica in audizione in commissione Lavoro al Senato sulle misure contro la povertà.