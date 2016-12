11 aprile 2016 Istat-Mef: "Ogni anno gli enti pubblici sprecano 20 miliardi di euro". Un "peso" a carico dei cittadini Più tasse o servizi ridotti a causa della spesa pubblica insostenibile e poco intelligente. Solo il 17% della P.a. si rivolge alla centrale unica non sfruttando le convenzioni

Ogni anno Comuni, Province, Regioni, Asl, Università, ministeri e organi costituzionali spendono più di 87 miliardi di euro per l'acquisto di beni. Se nella spesa di auto, energia elettrica e fotocopie, si rivolgessero alla centrale unica di acquisto ci sarebbe un risparmio di ben 20 miliardi (un'intera manovra), ma solo il 17% degli enti locali si rivolge alla Consip. Emerge nell'ultimo rapporto stilato dall'Istat e dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

Macchine pagate a peso d'oroSecondo lo studio, la P.a. per l'acquisto di furgoni paga ai fornitori il 25% in più rispetto a quanto accadrebbe se si rivolgessero alla Consip. Per quanto riguarda le auto lo spreco è del 17% in più: una citycar in media costa allo Stato 9.707 euro quando potrebbe costare 7.911 mentre una 4X4 costa 13.099 a dispetto dei 12.139 tramite Consip.

Fotocopie a caro prezzoLo stesso discorso vale per le fotocopie: il prezzo in convenzione è di 0,0658 euro, fuori convenzione 0,1158. In questo caso il risparmio sarebbe del 43%.

Energia "salata"I maggiori sprechi di energia vengono fatti dai ministeri. Secondo il rapporto infatti per il servizio di luce il rincaro è del 35%. Per il gasolio del 5%: si spende quindi in media 0,680 euro piuttosto di 0,641.