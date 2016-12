Istat: la pressione fiscale sale ancora Al 3% il rapporto tra deficit e Pil

15:16 - Tasse ancora in aumento. Lo conferma l'Istat secondo cui nel quarto trimestre 2014 la pressione fiscale è stata pari al 50,3%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre del 2013. Secondo l'Istituto di statistica nei primi tre trimestri è risultata pari al 43,5%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente (quando si era attestata al 43,4%).

Crisi tra Pil e pressione fiscale di Guido Caianiello

Deficit-Pil, il rapporto 2014 al 3% - Nel 2014 sale il rapporto tra deficit e Pil, che si attesta al 3%, cioè lo 0,1% in più rispetto a quello del 2013, quando si era fermato al 2,9%. Il rapporto sale anche nel quarto trimestre dell'anno scorso, arrivando al 2,3%, l'1,1% in più rispetto al dato del corrispondente trimestre 2013. I numeri sui precedenti tre trimestri del 2014 erano stati rivisti in miglioramento.



Sale il reddito delle famiglie - Nel 2014 è salito dello 0,2% il reddito delle famiglie, che nell'ultimo trimestre era sceso dello 0,4% rispetto al trimestre precedente ed aumentato dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2013.



Ma scendono i profitti delle imprese - Risulta invece ancora in calo nel 2014 la quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 40,6%, lo 0,8% in meno rispetto al 2013. Si tocca così un nuovo minimo dall'inizio delle relative serie storiche, cominciate nel 1995.



Risparmio, scende la propensione delle famiglie - Nel 2014 la propensione al risparmio delle famiglie è stata dell'8,6%, con una diminuzione dello 0,3% rispetto all'anno precedente. Propensione in diminuzione anche nel quarto trimestre 2014, quando si è fermata all'8,6%, in diminuzione di 0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e in aumento dello 0,2% sul corrispondente periodo del 2013. Nel 2012 la propensione al risparmio era scesa al 7%.



Scende la spesa per gli interessi - Si abbassa invece la spesa per interessi passivi nel quarto trimestre, risultata in calo del 4,6% rispetto allo stesso trimestre del 2013: si passa infatti da 20,7 miliardi di euro a circa 19,7 miliardi di euro.



Le uscite crescono più delle entrate - Secondo l'Istituto di statistica nel quarto trimestre le uscite totali sono aumentate, in termini tendenziali, del 2,6% e la loro incidenza rispetto al Pil è salita così al 57,6% (56,1% nel corrispondente trimestre dell'anno precedente). Le entrate totali, sempre nel quarto trimestre, sono invece cresciute meno: in termini tendenziali la differenza è stata del +0,8% con un'incidenza sul Pil del 55,3%, superiore di 0,5 punti percentuali rispetto al corrispondente trimestre del 2013 (54,8%).