Istat: la disoccupazione a febbraio cala a 10,9%, aumenta tra i giovani:32,8%

Rispetto a gennaio la crescita del complesso degli occupati, "è determinata dalla componente femminile, mentre resta invariato il numero di uomini occupati. Con riferimento all'età, si registra un aumento tra le persone di 35 anni o più (+37mila), a fronte di un calo tra i 15 e i 34 anni (-18mila)".



Dall'inizio del 2018 sono entrati in vigore gli sgravi contributivi previsti dalla legge di bilancio per gli under 35 anche se la circolare dell'Inps per l'applicazione della decontribuzione è stata pubblicata ai primi di marzo (seppure gli effetti decorrano da gennaio).



Su base annua la crescita dell'occupazione "si concentra esclusivamente tra i lavoratori a termine (+363mila) mentre i permanenti rimangono stabili e calano gli indipendenti (-255mila). Aumentano soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+292mila) ma anche i 15-24enni (+36 mila), mentre calano i 25-49enni (-219mila)".



Reddito famiglie 2017 sale ai massimi da 6 anni - Il reddito disponibile delle famiglie nel 2017 è salito dell'1,7%, il rialzo maggiore dal 2011, ovvero da sei anni. Lo rileva l'Istat, che registra un dato positivo anche per il potere d'acquisto (+0,6%) pur se in rallentamento rispetto all'anno precedente (+1,3%).