Istat, l'Italia resta divisa: Pil pro capite al Sud -44,2% rispetto al Centro-Nord, ma il gap si riduce

Il Pil pro capite al Mezzogiorno è di 17.800 euro, più basso del 44,2% rispetto a quello del Centro-Nord. Lo rivela l'Istat, parlando di un differenziale negativo "molto ampio" ma lievemente in riduzione dal 2014, quando era del 44,5%. In termini di reddito disponibile per abitante, il divario scende al 34,3% (35% nel 2014). Il Pil per abitante risulta pari a 33.400 euro nel Nord-ovest, a 32.300 euro nel Nord-est e a 29.300 euro nel Centro.