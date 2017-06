Istat: l'inflazione in maggio scende all'1,4%, carrello della spesa a +1,6%

L'indice dei prezzi al consumo a maggio diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente e aumenta dell'1,4% rispetto a maggio 2016 (era +1,9% ad aprile). Lo rileva l'Istat sulla base dei dati provvisori spiegando che il rallentamento è dovuto soprattutto alla lieve riduzione del costo di alcuni prodotti come gli energetici non regolamentati, i servizi relativi ai trasporti e gli alimentari non lavorati. L'inflazione acquisita per il 2017 è pari all'1,2%.

In particolare, i servizi legati ai trasporti risultano in discesa a -2,2%: risentono infatti dell'effetto di fattori stagionali di segno opposto a quelli che ne avevano determinato invece la forte crescita ad aprile.



Carrello della spesa a +1,6% - I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, quelli che compongono il cosiddetto "carrello della spesa", salgono a maggio dello 0,1% su base mensile e dell'1,6% su base annua. Sempre per gli stessi beni, la crescita annua ad aprile era stata pari all'1,8%.



Eurostat: inflazione eurozona attesa all'1,4% - La stima di Eurostat per l'inflazione annuale nell'area euro è dell'1,4% a maggio, dopo l'1,8% di aprile.