Istat, l'industria torna a crescere Boom auto, +44,9% rispetto al 2014

I maggiori contributi all'aumento tendenziale dell'indice generale a luglio vengono dai beni strumentali (in crescita del 5,3%) e dall'energia (in crescita del 10,7%, principalmente a causa di fattori climatici).



I comparti in maggiore progresso nell'anno sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+20,1%), la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+12,0%) e la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+11,7%).



Le diminuzioni maggiori si registrano nell'attività estrattiva (-5,0%), nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-2,4%) e nella fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-0,8%).



Auto, produzione continua corsa a luglio: +44,9% - Ancora buone notizie per la produzione di auto in Italia che continua a segnare aumenti a due cifre. L'Istat registra a luglio una crescita del 44,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nella media dei primi sette mesi dell'anno l'aumento della produzione e' del 44,2%.



Squinzi: ancora arrischiato parlare ripresa - "I dati positivi ci sono ma parlare di ripresa è un po' arrischiato". Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, commenta i dati sulla produzione industriale a margine dell'assemblea dell'Unione Industriale di Torino. "Speriamo che il dato si confermi nei prossimi mesi, c'è comunque un clima nuovo".