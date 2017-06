Istat, Industria: produzione aprile -0,4% rispetto al mese di marzo, ma +1% sul 2016

I dati comunicati dall'Istat parlano di un aumento dei beni di consumo (+2,2%), dell'energia (+2,1%) e , in misura più lieve, dei beni intermedi (+0,7%) e dei beni strumentali (+0,6%). Per quanto riguarda i settori di attività economica, ad aprile 2017 i comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli dell'attività estrattiva (+11,8%), delle industrie tessili, dell'abbigliamento, delle pelli e degli accessori (+7%) e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+2,4%).



Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-5,9%), della fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-5,7%) e della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,3%). Nella media dei primi quattro mesi dell'anno la produzione aumenta dell'1,5% rispetto allo stesso periodo del 2016.