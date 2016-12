Istat, in calo disoccupazione ma a luglio vola quella giovanile: +2%

Dal calcolo del tasso di disoccupazione sono esclusi i giovani inattivi, cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché impegnati negli studi.



Inattivi che invece, a livello generale, aumentano a luglio: quelli tra i 15 e i 64 anni sono 53mila in più (lo 0,4%) dopo il calo registrato nei quattro mesi precedenti. Rispetto al livello di luglio 2015, comunque, gli inattivi sono 407 mila in meno.



E se da un lato diminuiscono i disoccupati, dall'altro calano anche gli occupati, -0,3% rispetto al mese di giugno (63mila unità in meno), interrompendo la tendenza positiva registrata nei 4 mesi precedenti. Secondo l'Istat, rispetto allo stesso mese del 2015, ci sono comunque 266 mila occupati in più (+1,2%). Il calo su base mensile è attribuibile sia agli uomini sia in misura maggiore alle donne e riguarda gli autonomi (-68mila), mentre restano sostanzialmente invariati i dipendenti.