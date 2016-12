Istat: gli italiani si sentono più ricchi Ma uno su due rimane "insoddisfatto"

16:19 - E' aumentata, nel 2014, la quota di italiani soddisfatti della propria situazione economica rispetto all'anno precedente. Secondo i dati Istat, la percentuale di persone di 14 anni e oltre molto o abbastanza soddisfatte è al 43,4%, mentre si fermava al 40,1% nel 2013. Oltre la metà degli italiani resta però nell'area dei poco o per niente soddisfatti (54,6%).

Piccoli passi avanti sono comunque stati fatti, dal momento che la quota dei molto o abbastanza soddisfatti riguadagna i livelli del 2012, mentre diminuiscono gli scontenti su tutta la linea (i per niente soddisfatti passano dal 18,7% al 16,6%).



"Il giudizio delle famiglie sul livello di adeguatezza delle loro risorse economiche è speculare a quello della valutazione sulla propria situazione economica", spiegano gli esperti dell'istituto di statistica. Rispetto al 2013 rimane "stabile sia la quota di famiglie che ritiene tali risorse ottime sia la quota di famiglie che le giudica assolutamente insufficienti". L'Istat rileva poi "un aumento significativo della percentuale di famiglie che giudicano tali risorse adeguate (dal 48,6% al 52,5%) e una diminuzione altrettanto significativa della quota di famiglie che le ritiene scarse (dal 42,3% al 39,2%)".



Pagella sulle condizioni di vita poco sopra la sufficienza - Non cambia però il voto che i nostri connazionali danno alle loro condizioni di vita nel 2014, che rimane pari a 6,8, esattamente come nel 2013, sempre tra la popolazione dai 14 anni in su. Sembra così che il giudizio si stia stabilizzando dopo la discesa degli anni passati: nel 2010 eravamo a quota 7,2. Quanto al 2014, al Nord i più "felici" (7), mentre al Sud si resta sotto la media nazionale (6,5).