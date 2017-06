Istat: export verso Paesi extra Ue +13,9% su base annua

Le esportazioni italiane verso l'area extra Ue tornano a crescere a maggio 2017 con un aumento del 2,2% rispetto al mese precedente e del 13,9% su base annua. Lo comunica l'Istat. L'aumento dell'export è particolarmente marcato per l'energia (+39%) e risulta elevata anche per i beni strumentali (+17,4%) e per i beni di consumo non durevoli (+12,3%).