Istat, export 2016 a +1,1%: surplus record

A sorpresa l’export italiano si rimette a correre e stabilisce un nuovo record. Nel 2016 le esportazioni sono aumentate dell'1,1%, portando l'avanzo commerciale a 51,6 miliardi di euro. Lo riferisce l'Istat, che precisa che, al netto dell'energia, il surplus commerciale è di 78 miliardi. In volumi l'andamento delle esportazioni è stato dell'1,2% nel 2016. A dicembre le esportazioni sono cresciute del 2,3% su novembre e hanno mostrato un balzo del 5,7% nei confronti dello stesso mese dello scorso anno. Sempre nell'ultimo mese del 2016 l'avanzo è salito a 5,8 miliardi di euro dai 5,6 miliardi di dicembre 2015.

A comprare dall'Italia sono soprattutto i tedeschi, che salgono a quota 10,3%, mentre lo scarto italiano a dicembre tocca il 5,7% su base annua. Secondo l'Istat il dato sarebbe addirittura prudente perchè, se si considera il numero delle giornate lavorative rispetto all'anno precedente, salirebbe all'8,5%. Raggiungono così la soglia storica di 417 miliardi le vendite correnti, che trascinano l'avanzo commerciale.



In Germania e non solo: le vendite italiane segnano importanti progressi anche in Francia, Regno Unito e Spagna, mercati di primaria importanza. Cresce la filiera meccanica, ma anche l'auto, che con chimica, metalli, alimentari e gomma plastica presentano risultati a doppia cifra, mentre i beni di consumo intermedi e strumentali marcano progressi supreiori ai 4 punti percentuali.