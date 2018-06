Istat, deficit al 3,5% nel primo trimestre: è il più basso dal 2000

Il potere d'acquisto delle famiglie consumatrici risulta in diminuzione dello 0,2%. L'Istat spiega come il reddito sia cresciuto "a un ritmo modesto, inferiore a quello dell'ultima parte del 2017". Soprattutto, si rimarca, "in presenza di una dinamica inflazionistica in lieve accelerazione, si è determinato, per la prima volta da oltre un anno, un calo congiunturale del potere d'acquisto".



Consumi salgono e la propensione al risparmio cala - I consumi delle famiglie nel primo trimestre del 2018 sono cresciuti dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, risultando in accelerazione. Lo rileva l'Istat, aggiungendo come invece la propensione al risparmio si riduca, scendendo in termini congiunturali di 0,5 punti percentuali, al 7,6% (lo stesso valore del secondo trimestre del 2017, che rappresenta il minimo da fine 2012). Su base annua la spesa delle famiglie per consumi finali sale dell'1,7%. Quanto al tasso di investimento delle famiglie, calcolato come rapporto tra investimenti fissi lordi e reddito disponibile lordo, nel primo trimestre del 2018 è stato pari a 5,9%.



Pressione fiscale cala al 38,2% - Dai dati Istat emerge inoltre che la pressione fiscale nel primo trimestre del 2018 è stata pari al 38,2%, in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le uscite totali nel primo trimestre 2018 sono aumentate dello 0,2% rispetto al corrispondente periodo del 2017 e la loro incidenza sul Pil (pari al 45,6%) è diminuita, nello stesso confronto temporale, di 0,8 punti percentuali. Le uscite correnti hanno registrato, nel primo trimestre 2018, un aumento tendenziale dello 0,6%, mentre le uscite in conto capitale sono diminuite del 6,6%. Le entrate totali nel primo trimestre 2018 sono aumentate in termini tendenziali dell'1,3% e la loro incidenza sul Pil è stata del 42,1%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2017. Le entrate correnti nel primo trimestre 2018 hanno segnato un aumento dell'1,5% mentre quelle in conto capitale sono diminuite del 43,3%.