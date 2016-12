Istat: crescita media Pil dell'Eurozona nel 2016 attesa all'1,6%

Il Pil dell'Eurozona è stimato in crescita dello 0,3% nel secondo trimestre, dello 0,4% nel terzo e dello 0,3% nel quarto. La crescita media attesa per il 2016 è dell'1,6%. E' quanto comunicano Istat, l'istituto tedesco Ifo e quello francese Insee nel loro "Eurozone economic outlook", in cui si sottolinea inoltre come la Brexit potrebbe "influenzare in modo fortemente negativo i mercati", ma come gli effetti siano ancora difficilmente quantificabili.